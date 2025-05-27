تامر حسني يتحدث للمرة الأولى عن بسمة بوسيل بعد طلاقهما

بعد تكرار شائعة عودته الى طليقته الفنانة بسمة بوسيل وأمّ أولاده، خرج النجم تامر حسني عن صمته ونفى نفياً قاطعاً كل ما يتم تداوله عن عودته إليها، وذلك بعد ظهورهما معاً في حفل ميلاد ابنتهما.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة عودة الثنائي الى بعضهما بعد ظهور تامر في حملة دعائية وهو يكتب حرف اسم بسمة على يده، ولكنه نفى الأمر مؤكداً أنه في السابق كتب على يده حروف أسماء أولاده وأمّهم بسمة.

وقال النجم المصري في لقاء مع "ET بالعربي": "لا مرجعناش، دي حروف عيلتي ومفيش أقرب منهم، كان الاقتراح من المخرج هكتب إيه على إيدي عايزين نبقى شبه الشخصيات الناس اللي بيغنّوا "روك" فقلت عيلتي، وبسمة دي بنتي الكبيرة مهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها، لا يمكن مهما عملت إني أقسى عليها".

وأكمل تامر توضيحه قائلاً: "هي بنتي مهما عملت، هي في دمي، دي تربيتي هي في دمي، وأنا أموّت نفسي ولا أزعّلها، ودا حقيقي والله العظيم بتكلّم من قلبي، أم أولادي ربّنا يخلّيهالهم عاملة مجهود كبير جداً مع الأولاد وربّنا يصلح حالها يا ربّ في كل الخطوات اللي بتعملها".

وكان النجم المصري قد أحدث ضجة كبيرة في الساعات الأخيرة بكليب أغنية "ملكة جمال الكون" التي قدّمها مع المغنّي الشاب الشامي على طريقة الدويتو، وكانت الأجواء صيفية مبهرة، ولا تزال الأغنية تحقق نِسب مشاهدة عالية وتفاعلاً كبيراً من الجمهور.

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