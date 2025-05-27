شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جعفر العمدة.. أحمد داش يشارك فى فيلم أسد مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد داش في فيلم "أسد" بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الثنائى معًا فى مسلسل جعفر العمدة الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023.

وكان قد توقف تصوير الفيلم لانشغال بطل العمل وباقى أبطاله بعدة مشاريع سينمائية ودرامية خلال شهر رمضان الماضى، وعاد التصوير مرة أخرى خلال أيام في الديكور الأساسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامى.

محمد رمضان يقدم خلال أحداث فيلم أسد السينما التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث، وقال رمضان عن هذا الفيلم إنه تم التحضير له خلال في 3 سنين، وبسببه لم يقدم مسلسلات جديدة بسبب حاجة الفيلم إلى التفرغ التام لصعوبته والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

فيلم أسد من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، على قاسم، رزان جمال كامل الباشا، بجانب عدد من الفنانين السودانين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.