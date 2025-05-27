آية سماحة تعتذر من مشيرة إسماعيل: اندفعت بسبب الغضب والتوتر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 10:18 صباحاً - قدّمت الفنانة آية سماحة اعتذارًا رسميًا للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، على خلفية تصريحات سابقة وصفتها بأنها "اندفاعية وغير مناسبة"، مؤكدة احترامها الكامل لتاريخ الفنانة الكبير ومكانتها الفنية.

وأوضحت آية سماحة، في منشور عبر حسابها الرسمي الموثق على "فيسبوك"، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أن رد فعلها كان نتيجة توترها الشديد وتأثرها بموقف إنساني، حيث تم إغلاق عيادة بيطرية كانت تعالج بعض القطط المريضة، مما أدى إلى حبس الحيوانات داخلها دون إمكانية وصول الأطباء إليها.

وقالت سماحة: "أُقدّر الفنانة مشيرة إسماعيل وتاريخها الكبير، ولم أقصد الإساءة لشخصها على الإطلاق. ما حدث كان نتيجة غضبي من الموقف نفسه، وليس تبريرًا، بل توضيح واعتذار صادق للفنانة مشيرة إسماعيل وعائلتها".

نقابة المهن التمثيلية تناقش إلغاء تصريح عمل آية سماحة

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي،أعلنت أنها ستبحث اليوم الثلاثاء إلغاء تصريح عمل الفنانة آية سماحة، على خلفية شكاوى تلقتها النقابة بسبب إساءتها للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.

أشرف زكي: "النقابة لن تسمح بأي تطاول من فنان على آخر"

وقال الدكتور أشرف زكي، في بيان صحفي، إن مجلس النقابة سيناقش الأمر خلال اجتماعه غدًا، مشيرًا إلى أن المجلس تلقى عدة شكاوى تتعلق بتجاوزات في حديث سماحة عن الفنانة مشيرة إسماعيل، وهو ما ترفضه النقابة.

وأكد زكي أن النقابة لن تسمح بأي تطاول من فنان على آخر، لا سيما تجاه رموز الفن وكبار النجوم.

آيه سماحة تهاجم الفنانة مشيرة إسماعيل

وأشعلت الفنانة آية سماحة اليوم الإثنين جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومها العلني على الفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل، على خلفية بلاغ تقدمت به الأخيرة تسبب في إغلاق عيادة بيطرية مرخصة بمنطقة مصر الجديدة، رغم أنها كانت تعمل بشكل قانوني وتضم عددًا من الحيوانات في أثناء تنفيذ القرار.

وعبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أعربت آية عن استيائها من الواقعة، موجهة انتقادات لاذعة لمشيرة إسماعيل، وكتبت بسخرية: "هي دي الفنانة المعتزلة اللي بنشوفها بتتكلم عن الدين؟ فين الرحمة؟!"، متسائلة عن سبب الاستجابة السريعة للبلاغ، بالرغم من وجود حالات بيطرية داخل المكان وقت تنفيذ الإغلاق".

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بداية الواقعة

الواقعة بدأت عندما ظهرت مشيرة إسماعيل في برنامج "الستات" على قناة النهار، حيث وجهت مناشدة إلى رئاسة الوزراء ومحافظة القاهرة، للتدخل في "مخالفة جسيمة" على حد وصفها، تمثلت في افتتاح مستشفى بيطري للكلاب في الطابق الأرضي من العقار الذي تقيم فيه منذ أكثر من أربعة عقود.

واعتبرت مشيرة أن وجود حيوانات ضخمة الحجم في عقار سكني أمرٌ يثير القلق ويؤثر على راحة السكان، مشيرة إلى أنها خاطبت الجهات المعنية لمدة تجاوزت الشهر دون رد، ما دفعها للظهور الإعلامي كوسيلة أخيرة للفت الانتباه إلى مشكلتها.

بينما يرى آخرون، ومنهم آية سماحة، أن إغلاق منشأة تعمل وفق تراخيص رسمية لا يراعي الجانب الإنساني أو المهني، خاصة في ظل وجود كائنات حية تتلقى العلاج داخلها.

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