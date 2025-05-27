علي ابن سلاف فواخرجي ووائل رمضان يلفت الأنظار بموهبته

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو استعرضت فيه موهبة ابنها علي، إبن الممثل وائل رمضان، في الغناء الاوبرالي.



وظهر علي في الفيديو وهو يغني أغنية للنجم العالمي فرانك سيناترا الشهيرة The World We Knew بطريقة احترافية.

ولفت علي الانظار بصوته وآدائه الرائع وثقته بنفسه وهو يقف على المسرح ويقدم الأغنية بإحساس عال.

وأرفقت سلاف الفيديو بتعليق عبرت فيه عن فخرها بابنها قائلة: "أغنية فرانك سيناترا (العالم الذي عرفناه) غنّاها ابني علي رمضان.. فخورين بك كثيرا"