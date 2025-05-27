تصميم خاتم خطوبة نور ستارز ملفت.. تعرفوا إلى سعره

ميرنا وليد - بيروت - لا يزال خبر إحتفال اليوتيوبر العراقية نور ستارز بخطوبتها على رجل الأعمال كريم الشريف مساء الأحد 25 أيار يضج، وسط أجواء مبهجة وراقية.

وقد تفاعل الجمهور مع تصميم خاتم خطوبة نور ستارز المميز والملفت ويقدر قمنه بحسب المعلومات المنتشرة بـ 500 ألف دولار أميركي.

وقد أشعل الفنان السوري ناصيف زيتون أجواء الحفل، الذي حضره عدد كبير من المشاهير الذن رقصوا وغنوا معها بأجواء لافتة.

جاءت ديكورات الحفل أنيقة وراقية، إذ اختيرت الزينة بتدرجات اللون الوردي، والتي تناغمت مع إطالالتها، إذ تألقت نور بفستان خطوبة فاخر باللون الأبيض العاجي، جاء بتصميم عرائسي أنيق بقصة مجسّمة مطرّزة بالكامل بحبيبات اللؤلؤ والباييت الفضي اللامع. وجاء الفستان بكتفين مكشوفين وأكمام منسدلة، مع تنورة بذيل دائري من الخلف.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نور تسريحة شعر ويفي ناعمة، حيث رفعت شعرها الأسود قليلاً من الأمام وتركته منسدلاً على ظهرها. واختارت مكياجًا قويًا بألوان ترابية، وأكملت إطلالتها بطقم مجوهرات ماسي فاخر زادها تألقًا.

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