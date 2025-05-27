تغريم مسلم ونور التوت بمبلغ خيالي بتهمة سرقة لحن أغنية

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة مصرية قرارا قضت فيه بتوقيع عقوبة مالية كبيرة الفنانين مسلم ونور التوت، تهمة سرقة لحن أغنية شهيرة، وانتهاك حقوق الملكية الخاصة بالملحن.



وصدر ذا الحكم بعد عام تقريبا من تقدم الملحن المصري حسن دنيا ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه مسلم ونور التوت بسرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما"، لأغنيتهما "أنا قلبي عايز صارمة".

وقال محامي دنيا، في بلاغه، إن "مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت سرقا لحن أغنية (أول حياتي ياما)، ولما تحمله من سوء المعنى والكلمات، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية، قبل طرحها على المستمعين، ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة له، ويشكل خطرًا على أبناء المجتمع المصري، والذي تعلق بلحن الملحن حسن أبودنيا".

كما طلب محامي أبو دنيا من المحكمة بتعويض مادي قدره 5 ملايين جنيه، أي ما يعادل الـ100 ألف دولار تقريبا، إلى حين الفصل في الدعوى.

وفي 7 حزيران يونيو عام 2024، أحالة جهات التحقيق الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، التي بدأت نظر أولى جلساتها يوم 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، ثم انتهت بالتأجيل.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المحكمة الاقتصادية قضية مسلم ونور التوت للخبراء، وحددت جلسة في 13 الشهر نفسه لنظر الدعوى أمام المحكمة.

ومنذ يومين، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإدانة مسلم ونور التوت وآخرين، وتغريمهم مليوني جنيه بتهمة سرقة لحن الأغنية.