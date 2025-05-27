ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها بحوض السباحة برفقة أولادها.

وقد إختارت فاليري لهذه المناسبة مايوه من قطعة واحدة، باللون الكحلي ومخطط باللون الأبيض.

وعلقت فاليري على المنشور قائلة: "نتظاهر أن الحرارة ليست 50 درجة". وكانت فاليري قد نشرت مجموعة صور لها برفقة عائلتها عبر حسابها الخاص.

وقد لفتت ماغالي أبو شقرا، شقيقة فاليري، الأنظار بجمالها، بظهور نادر لها، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور، معبرين عن إعجابهم بـ ماغالي، وبالشبه الكبير بين الشقيقتين.

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال لبنان السابقة برشاقة واضحة.. وهكذا أطلت بملابس السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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