شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد أزمة العيادة البيطرية: لم أقصد الإساءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة آية سماحة اعتذارًا رسميًا للنجمة الكبيرة مشيرة إسماعيل، على خلفية الأزمة الأخيرة المتعلقة بإغلاق عيادة بيطرية، والتى أثارت جدلًا واسعًا وتصدرت منصات التواصل الاجتماعى، ونشرت آية سماحة منشورًا عبر حسابها الرسمى على فيس بوك، قالت فيه: "أعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل عن هجومى المندفع بشكل متهور وغير مناسب.. أحترم وأقدر تاريخها الفنى العريق، ولم يكن قصدى الإساءة إليها بأى شكل".



اعتذار ايه سماحة

وأوضحت أن رد فعلها جاء نتيجة "التوتر والضغط النفسى" بعد إغلاق العيادة البيطرية وتشميعها، مما أدى إلى حبس الحيوانات المريضة داخلها، ومنع الأطباء من إنقاذها، وأكدت أنها لا تبرر تصرفها، لكنها أرادت توضيح الموقف مع تقديم الاعتذار الصادق لـ مشيرة إسماعيل وعائلتها، مُنهية كلامها بدعوة الجميع إلى "التعاطف مع الحيوانات والتركيز على حل المشكلة الأساسية".

يذكر أن الأزمة أثارت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، بين مؤيد لموقف آية سماحة فى الدفاع عن الحيوانات، وآخرين انتقدوا طريقة تعبيرها عن غضبها.