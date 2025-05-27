بسبب الحيوانات.. إتهامات لـ آية سماحة بالإساءة لـ مشيرة إسماعيل

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة المصرية آية سماحة الممثلة المصرية مشيرة إسماعيل بعد أن قدمت شكوى حول وجود عيادة بيطرية في المينى الذي تسكن فيه وطالبت بإغلاقها.



وكتبت آية سماحة: "عندي سؤال بناء على الاخبار المنتشرة، هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم واللي أهم من كده أن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت المهم مشيرة متزعلش، مش هي دي المعتزلة المحجبة "المتدينة"؟".

وعن هذا الأمر، تحدث نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، مؤكداً أن النقابة تبحث بشكوى ضد آية سماحة بتهمة التطاول على زميلتها.

وقال أشرف زكي: "لن أسمح بأن يتجاوز فنان على زميله، خاصة إذا كان من كبار رموز الفن في مصر، والنقابة ترفض تمامًا أي إساءة أو خروج عن السياق المهني والأخلاقي".