وعد البحري : لم أدعم سلاف فواخرجي لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة السورية وعد البحري مؤخراً أغنية "عرشه الغالي" باللهجة الخليجية بعد أغنية "صاحب السعادة".

"عرضه الغالي" هي من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح وإخراج رودينا حاطوم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وفي لقاء مع موقعنا تحدثت وعد البحري عن "عرشه الغالي" وعن تحديات التصوير وعن التعامل مع المخرجة رودينا حاطوم.

كما تحدثت عن أغنية "صاحب السعادة"، وكشفت من هو صاحب السعادة في حياتها.

من ناحية أخرى تحدثت البحري عما إذا كنا من الممكن أن نرى إبنها معها في فيديو كليب، وعن غيرها من الأمور.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

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