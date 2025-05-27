فوز كبير للممثل ميشال حوراني في الانتخابات البلدية في الجنوب

ميرنا وليد - بيروت - فاز الممثل ميشال حوراني في الانتخابات البلدية بنسبة أصوات مرتفعة جدا في بلدته الجنوبية ديرميماس.

وقد عبر أبناء بلدته عن فرحتهم بفوزه وفوز كامل لائحته "لائحة الدرامسة" وذلك في احتفال عفوي فور اعلان النتيجة.

كما وجه حوراني رسالة شكر الى بلدته جاء فيها:

شكرا ديرميماس على الثقة

شكرا على المحبة الكبيرة التي لمستها في الوجوه قبل الأرقام.

كل الاحترام والتقدير لأعضاء اللائحة الصديقة المنافسة ولأهلنا الذين صوتوا لها.

أضع نجاحي ونجاحنا جميعا في خدمة بلدتنا. انتهت الانتخابات لتجتمع القلوب والعقول من جديد وتبدأ ورشة العمل.

معا جميعا لديرميماس أجمل وأفضل".

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