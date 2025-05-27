إلهام عبد البديع توضح حقيقة مطاردة طليقها لها.. وهو يرد على الاتهامات

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة المصرية إلهام عبد البديع، الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول القبض على طليقها وليد سامي بسبب مطارته لها بسيارتها، وأكدت أنها منفصلة عنه منذ خمسة أيام فقط.



وشاركت إلهام متابعيها مقطع فيديو قالت فيه: "أنا ووليد انفصلنا من خمسة أيام، لكن كان فيه بينا مشاعر قوية، إحنا اتجوزنا بنحب بعض وانفصلنا وإحنا لسه بنحب بعض"، مضيفة: "اللي حصل سوء تفاهم، والطلاق تم بكل احترام وشياكة".

وأشارت إلى أنهما لم يعلنا الطلاق فور حدوثه بسبب استمرار التواصل بينهما، قائلة: مكنش فيه قرار نهائي، وقلنا ممكن نتصالح، لكن اللي حصل كان اندفاع ناتج عن مشاعر، وده طبيعي بين أي اتنين بيحبوا بعض حتى لو الحياة صعبة".

من جانبه نشر وليد سامي عبر حسابه الرسمي منشور رد فيه على الشائعات التي لاحقته منذ أيام، وقال: "الحمد لله.. تم الانفصال بيني وبين إلهام من قريب بس مكنتش حابب أتكلم في أي حاجة شخصية تاني، ولكن حبيت أوضح علشان اللي بيحصل على السوشيال ميديا من امبارح".

وأضاف: "بتمنلها حياة سعيدة وربنا يرزقها بكل الخير. كما أعلن عودته لاستكمال تصوير مسلسل "غموض" ضمن مشاريعه المقبلة".