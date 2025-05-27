شهيرة تغني وفاروق الفيشاوي يرقص في مقطع فيديو نادر لفنانين مصريين

ميرنا وليد - بيروت - تصدر مقطع فيديو نادر لعدد من الفنانين والممثلين المصريين من نجوم السبعينيات والثمانينيات، الترند على الانترنت، إذ ظهروا فيه وهم يقدمون اسكتشات فنية ويقلدون نجوم الغناء، القدامى.



وظهر في مقطع الفيديو الممثلات والفنانات شهيرة ولبلبة وليلى علوي وسمية الألفي وصفية العمري، والفنانين والممثلين فريد شوقي ونور الشريف وفاروق الفيشاوي ومحمود عبد العزيز ويونس شلبي ومحمود ياسين وحلمي بكر وعزت العلايلي وحاتم ذو الفقار.

وفي بداية الفيديو ظهرت الممثلة المصرية شهيرة وهي تغني اغنية "البوسطجية اشتكوا"بينما ظهر الممثل فاروق الفيشاوي وهو يرقص حولها، وباقي الفنانين يرددون خلفها الأغنية ككورال.

كما ظهر الممثل يونس شلبي وهو يغني كوبليه الفنان إسماعيل ياسين "أهو أنا" من أوبريت "حبيبي المجهول" من فيلم عنبر. أما لبلبة فظهرت وهي تقلد الفنانة هدى سلطان في أغنية "خصام حبيبي" بينما يرقص الفيشاوي بالعصا.

أما الممثل فريد شوقي فظهر وهو يغني أغنيته الشهيرة من فيلم "بداية ونهاية" أما محمود عبد العزيز فقام بدور الراوي.