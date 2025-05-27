شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان يوم 9 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب اللبنانى عاصي الحلاني حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القبيات الدولي في شمال لبنان، وذلك في العاشر من أغسطس المقبل، ويقدم فيها عاصى الحلانى باقة مميزة من أغانية التي اشتهر بها قديمًا وحديثًا والتي منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"



عاصى الحلانى

يذكر أن آخر أغانى الفنان عاصي الحلاني أغنيته بعنوان "الحق علينا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات والحان وتوزيع سليم عساف، وتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد المنجد.

ويعتبر العمل الجديد من الأعمال الرومانسية، فسالت كلماتها وجعًا والحانها تدمي القلوب، ليأتي صوت فارسها معبرًا عن تلك الأوجاع التي تطارد العاشقين.

ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه كليب "ضحكة حبيبي" للمطرب اللبناني عاصى الحلانى، والذى أخرجه أحمد منجد، يجدد الثنائى تعاونه بكليب جديد تم تصويره بين مناطق الشمال وبيروت في لبنان، والأغنية تحمل طابع "دراما".

وكانت آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.