أناقة لا تغيب.. فساتين الميرميد تكتب فصلاً جديداً في موضة كان

ميرنا وليد - بيروت - في كل دورة من مهرجان كان السينمائي، تُسلَّط الأضواء على السجادة الحمراء، حيث لا تقتصر المتابعة على النجوم وأعمالهم، بل تمتد لاكتشاف أبرز اتجاهات الموضة العالمية، وفي نسخة هذا العام، استحوذت فساتين الميرميد (Mermaid Style Dresses) على اهتمام واسع، بعدما اعتمدتها العديد من النجمات والمؤثرات لتضفي على إطلالاتهن مزيجًا من الأناقة الكلاسيكية والدراما العصرية.



الممثلة السعودية إلهام علي تألقت بتصميم ميرميد فاخر يعبق بنفحات شرقية وتفاصيل دقيقة تعكس حسّها الرفيع في اختيار الأزياء، أما نجمة مواقع التواصل الإجتماعي كارن وازن، فاختارت فستانًا أكثر بساطة وانسيابية، ينسجم مع مكانتها كأيقونة موضة رقمية. في المقابل، بدت ليوني هان وكأنها استُحضرت من أحد أفلام الخمسينيات، مرتدية فستانًا يجمع بين الرقي الأوروبي الكلاسيكي وجرأة التفاصيل التي تعكس تفرّد شخصيتها.

رغم مرور السنوات، لا تزال فساتين الميرميد حاضرة بقوة في كبرى المناسبات، محافظة على مكانتها في عالم الموضة، سرّ هذا الحضور الدائم يكمن في مرونتها وقدرتها على مواكبة العصر، من خلال استخدام خامات مبتكرة، واعتماد تقنيات تصميم معاصرة، إلى جانب تفاصيل فنية كالتطريزات الشفافة، الريش، أو الترتر. إنها ببساطة صيحة أبدية، تعيد ابتكار نفسها في كل مرة بروح جديدة ورؤية متجددة.

على السجادة الحمراء في مهرجان كان، لا يقتصر الظهور على استعراض الإطلالة، بل يُقدم عرض بصري متكامل يترجم الشخصية والذوق والموقف.

