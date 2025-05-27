بيسان إسماعيل تجني 130 مليون خلال العام الحالي

ميرنا وليد - بيروت - واصلت الفنانة السورية بيسان إسماعيل تألقها اللافت في عام 2025، محققة أكثر من 130 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب من خلال أغانيها التي تصدرت قوائم المشاهدة وجذبت جمهوراً واسعاً.



وكانت أغنية "الحربين" هي الأبرز هذا العام، حيث تجاوز عدد مشاهداتها 74 مليون مشاهدة، مما يعكس انتشارها الكبير وشعبيتها المتزايدة، تلتها أغنية "هيهات" التي جذبت اهتمام الجمهور وحصدت أكثر من 27 مليون مشاهدة، مؤكدة قدرة بيسان على التنويع في طرحها الفني.

أما أحدث إصداراتها، أغنية "خطية" بالتعاون مع الفنان فؤاد جنيد، فقد حققت نجاحاً سريعاً ونالت أكثر من 31 مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة، لتحتل مكانة مميزة على قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر مشاهدة عالميًا.

تشير هذه الأرقام إلى تزايد متواصل في شعبية بيسان إسماعيل، كما تعكس نجاحها في مزج الحس الفني المتميز، ما يجعلها من أبرز الأصوات الشبابية الصاعدة في العالم العربي.