كاميرون دياز تطلق موقفاً جريئاً ومتقدماً

ميرنا وليد - بيروت - افصحت الممثلة الأميركية كاميرون دياز عن موقف جريء ومتقدم بالنسبة لتقدم العمر وإجراء عمليات تجميل أو حقن وقالت: "أفضل التجاعيد على وجهي لأنني أرفض أن يكون لي وجهاً لا يخصني أبداً".
وأضافت دياز قائلة: "نحن، وخاصةً النساء في مجتمعنا وفي ثقافتنا، لا نسمح للنساء بالتقدم بالعمر بشكل طبيعي وبراحة. ولا نسمح لأنفسنا بأن نشيخ. ونشعر بأننا إذا لم نعد كما كنا في الخامسة والعشرين وأننا فشلنا بطريقة ما. وأعتقد أنه لا يوجد يوم أريد أن أكون كما كنت في اليوم السابق. فأنا أريد دائمًا أن أتبدل وأريد دائمًا أن أتقدم في السن وأن أكون أكثر حكمة. الشيخوخة إمتياز وإذا لم نتقدم بالعمر، فالبديل الوحيد هو الموت.
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