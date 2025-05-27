شكرا لقرائتكم خبر عن نهى فكري تحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. 13 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة نهى فكرى لإحياء حفل غنائى يوم 13 من شهر يونيو المقبل على مسرح ساقية الصاوى، فى تمام الثامنة مساء في قاعة الحكمة، وتطل نهى فكرى على جمهورها بتوليفة موسيقية من مشروعها الموسيقى "نهى فكرى كوارتيت".

وقالت نهى فى لقاء سابق مع الخليج 365 أنها تفضل دائمًا الغناء في الأماكن المفتوحة ذات الطبيعة الساحرة ونحن نرتاح أكثر بقربنا للطبيعة.

وقالت أيضًا أنها تستمع لكوكب الشرق أم كثوم وعبد المطلب والأوبرا والهندي وبعض الأغاني الأخرى، وأنها تغني بـ5 لغات "عربي وإنجليزي وفرنساوي وإيطالي وإسباني".

وشددت على أن الموسيقي احتياج أساسي في حياتنا ولا غني عنه فحينما نذاكر نسمع الموسيقي أو حينما نذهب لمشوار نسمع الموسيقي وفي أوقات الفراغ نستمع للموسيقي. ونحن في أحتياج لكثرة عدد الحفلات في القري والمدن الأخرى، الفنون شيء مهم جدًا، الأمم تزدهر بالثقافة، والفنون ترتقي بالمواطنين.

نهى فكرى مطربة وكاتبة أغانى تتمايل فى غنائها بين أسلوب الجاز والبوب والجاز العربى، وضعت بصمتها الغنائية فى عدة تجارب مميزة، أهمها مشاركتها مع الموسيقار اللبنانى الكبير زياد رحبانى بمهرجان القاهرة للجاز، ومشاركتها فى مهرجان عمان الدولى الموسيقى، وأطلت بأولى ألبوماتها الخاصة "حوار"، بمشاركة عازف البيانو رامى عطالله، وانطلقت مؤخرًا بمشروع فرقتها الجديدة "جنان" وتجهز لإطلاق ألبومها الثانى قريبًا.