شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يضع ألحانه على أغنيتين لأحمد المالكي فى أحدث ألبوماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم رامي جمال تحضيراته لألبومه الجديد الذي يحمل اسم "محسبتهاش"، حيث يتعاون خلاله مع الشاعر أحمد المالكي في ثلاث أغنيات دفعة واحدة.

وقد كشف المالكي لـ"الخليج 365" عن أن اثنتين من هذه الأغنيات من ألحان رامي جمال نفسه، وتوزيع وسام عبد المنعم، إحداهما تحمل عنوان "هتتهني"، بينما تأتي الأغنية الثالثة من ألحان بلال سرور وتوزيع أحمد أمين، على أن يتم الإعلان عن أسماء باقي الأغنيات في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، طرح رامي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "مش مجرد حب"، من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب، كما أطلق أغنية "حياتي الحلوة" احتفالًا بالعام الجديد، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف.

وكانت أغنيات رامي جمال خلال عام 2024 بمثابة محطات بارزة في مسيرته الفنية، بعد أن أطلق ألبوم "خليني أشوفك" في أبريل الماضي، والذي ضم 15 أغنية متنوعة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، منها: "فستانك أبيض"، "أنت مين"، "أوقات"، "شاهد الله"، و"ذكريات هوانا".

ويُعتبر رامي جمال من أبرز نجوم الساحة الغنائية واللحنية في الوطن العربي، بتعاونات فنية مع كبار المطربين مثل: إليسا، أنغام، شيرين عبد الوهاب، نوال الزغبي، آمال ماهر، محمد حماقي، حسين الجسمي، محمد فؤاد، هيفاء وهبي وغيرهم.