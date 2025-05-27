شكرا لقرائتكم خبر عن 204 ملايين دولار عالميا لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning للنجم العالمى توم كروز إيرادات وصلت إلى 204 مليون دولار منذ طرحه يوم 23 مايو الجارى بدور العرض حول العالم.

وانقسمت الإيرادات ما بين 77 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و127 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم.

كما أكد النجم العالمى توم كروز أن الفيلم الثامن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وصرح لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير! لم أطلق عليه لقب "النهائي" قاصدا".

شارك في بطولة الفيلم، إلى جانب توم كروز، كل من تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، وقد حضروا جميعًا عرض الفيلم والتقطوا الصور على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

كما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، بطولة النجم العالمي توم كروز عن عرضه في دور العرض السينمائية الصينية في 30 مايو الجاري، على الرغم من التوترات التجارية بين البلدين.