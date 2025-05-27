شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تحتفل بالفرح في "زفينا العرسان" قريبًا على منصات الأغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت المطربة الأردنية نداء شرارة تسجيل أغنيتها الجديدة "زفينا العرسان"، والتي تأتي بتوقيع الشاعر والملحن عمر الصقار، والتوزيع الموسيقي لخالد مصطفى، فيما تولى إخراج الفيديو وائل درابسة، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا، لتكون أحدث إضافاتها الفنية لموسم الصيف.

ويأتي هذا العمل بعد سلسلة من الإصدارات الغنائية المتنوعة التي قدمتها نداء مؤخرًا، منها أغنية "بعد ما عيدها" التي نالت تفاعلًا واسعًا، وكذلك "هنحب تاني" التي طرحتها في عيد الحب، من كلمات أحمد المالكي وألحان كريم نيازي، كما قدمت العام الماضي أغنيتي "حوش الدلع" و"ودع كل شي"، والتي كتبتها ولحنتها بنفسها.

وكانت نداء قد شاركت أيضًا في الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، بعد غياب دام ثلاث سنوات، وقدمت باقة من الأغاني الكلاسيكية إلى جانب أعمالها الخاصة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.