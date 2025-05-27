شكرا لقرائتكم خبر عن توانا الجوهري: تامر حسني رشحنى لـ ريستارت بعد مشاهدتى فى كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة الشابة توانا الجوهري عن سعادتها البالغة بمشاركتها في فيلم "ريستارت"، مؤكدة أن التجربة تمثل لها خطوة جديدة ومهمة في مشوارها الفني.

وقالت توانا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا مبسوطة جدًا إن ليا دور في الفيلم، كانت الكواليس كلها حب وطاقة إيجابية، وبجد استمتعت بكل لحظة، وأتمنى الشخصية تعجب الجمهور".



توانا الجوهري فى كواليس فيلم ريستات

وكشفت توانا عن أن ترشيحها للعمل جاء من النجم تامر حسني شخصيًا، بعد أن شاهد أداءها في مسلسل "كامل العدد"، الذي عُرض في رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها تعتبر الفرصة خطوة فارقة وتعتز بها كثيرًا.



توانا الجوهري فى كواليس فيلم ريستات

من ناحية أخرى انضمت الممثلة الشابة توانا الجوهرى إلى أسرة فيلم طه الغريب بطولة حسن الرداد ومى عمر والمأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق ويخرجه عثمان أبو لبن وينتجه أحمد السبكى.

توانا الجوهرى هي ابنة الفنانة رانيا منصور ودخلت عالم التمثيل لأول مرة خلال مسلسل كامل العدد الموسم الثانى، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2024، حيث اختارها المخرج خالد الحلفاوى، ولاقت تجربة توانا نجاحًا وانتشارًا كبيرًا خاصة على تطبيق تيك توك، لتصل لها عروض تمثيل جديدة منها فيلم "الصفا ثانوية بنات" وكذلك فيلم "ريستارت" مع تامر حسنى المقرر عرضه في عيد الأضحى 2025.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.