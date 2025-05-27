إلهام عبد البديع ترد على أنباء القبض على زوجها السابق: انفصلنا في هدوء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 01:20 صباحاً - ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر القبض على الملحن وليد سامي، بعد اتهام زوجته السابقة الفنانة إلهام عبد البديع له بمطاردتها بسيارته على احدى الكباري بالقاهرة .

إلهام عبد البديع توجه رسالة لزوجها السابق وليد سامي

ومن جانبها نفت الفنانة إلهام عبد البديع ، من خلال منشور لها عبر صفحتها على " انستغرام"، خبر القبض على زوجها السابق وليد سامي، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة ماهى إلا شائعات ، خاصة وأنها انفصلت عنه خلال الأيام الماضية بكل هدوء واحترام متبادل بينهما.

وتأكيداً منها على نفي هذه الشائعة ، أرفقت "إبهام" مقطع فيديو قصير بمنشورها على " انستغرام" قالت من خلاله " توضيحاً لسوء التفاهم الذي حدث على السوشيال ميديا، انفصلنا أنا ووليد منذ 5 أيام فقط، وهناك مواضيع لازالت قائمة بيننا لها علاقة بالمشاعر، خاصة وأننا تزوجنا عن حب وانفصلنا أيضاً والحب المتبادل بيننا لا يزال قائم ، اتمنى له كل الخير والسعادة في حياته ، خاصة وأنني لم أرى منه أي سوء".

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انفصال سابق

جدير بالذكر ، أن الفنانة إلهام عبد البديع وزوجها السابق الملحن وليد سامي، أعلنا انفصالهما في شهر أكتوبر من العام الماضي2024، ولكن لم يمر سوى 20 يوماً ليعود الثنائي لبعضهما البعض مجدداًبعد وساطة من عدد من النجوم والأصدقاء المشتركين من بينهم الفنانة نهال عنبر والمطرب إيساف.

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إلهام عبد البديع تتحدث عن تجربتها السينمائية المنتظرة في جبل الحريم

على جانب آخر تنتظر النجمة الشابة إلهام عبد البديع، عرض فيلمها الجديد " جبل الحريم" بدور السينما، ومن خلاله تقدم شخصية فتاة تدعى " راندا" وقالت عنها من خلال تصريحات صحفية، " راندا فتاة تشبه الكثير من الفتايات وتتواجد في الكثير من البيوت المصرية، مشيرة إلى أن راندا فتاة تقع في غرام شخصاً ما ، فلا ترى سوى غيره هذا الأمر يدفعها إلى تصديق كل مايقوله حتى لو كلفها ذلك تدمير حياتها".

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آخر الأعمال الدرامية لـ إلهام عبد البديع

وتواجدت الفنانة إلهام عبد البديع في مسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي عرض في رمضان الماضي، وما ميز هذا العمل هى حالة الغموض والتشويق الذي سيطرت على أحداثه والذي دارت أحداثه حول جريمة قتل لطالبتين جامعيتين في منزل إحداهن في وقت متأخر من الليل، ثم تحوم الشبهات حول إحدى صديقاتهن، لكن عندما تبدأ التحقيقات يدخل أشخاص آخرون دائرة الاتهام، بينما تُكتشف خفايا وأسرار غامضة.

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كما كانت لها مشاركة في مسلسل "آسيل" الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول منصات السوشيال ميديا ومشاهيرها، حيث يتناول قصة المؤثرة الاجتماعية آسيل، التي تقع في العديد من المشاكل لتأثير السوشيال ميديا على حياتها. وضم المسلسل مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنانة ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة، أحمد سلطان، سلوى محمد علي وآخرين تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام.

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