احتفاء بالثقافة وتكريم للرموز.. افتتاح الدورة الخامسة لـ مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 01:20 صباحاً - شهد مسرح مكتبة مصر الجديدة مساء اليوم 26 مايو انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية والتي تستمر إلى ‏يوم 30 مايو الجاري.‏

ويجمع مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بين الفن والتراث الثقافي، وجاءت انطلاق الفعاليات وسط حضور لافت لفنانين وسفراء ‏ومثقفين، مما يعكس مكانة المهرجان كجسر للتبادل الحضاري بين مصر والعالم الفرنكوفوني. حضور متميز حضر الحفل نخبة من نجوم الفن، مثل الفنانة ليلى علوي، التي تُكرم هذه الدورة لمسيرتها الفنية الطويلة، وإلهام شاهين، وأمير رمسيس ‏‏(رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة)، بالإضافة إلى إعلاميين وفنانين آخرين.‏

كما حضر ممثلين عن وزارات الآثار والسياحة المصرية بجانب سفير اليونان بالقاهرة، ومشاركة ممثلين العديد من سفارات دول ‏فرنكوفونية أخرى، مثل فرنسا وبلجيكا مما يؤكد على أهمية البعد الثقافي للحدث. تكريم ليلى علوي ومحمد سلماوي تأتي من بين فعاليات المهرجان تكريم الفنانة ليلى علوي والأديب محمد سلماوي تقديرًا لإسهاماتهما في إثراء المشهد الثقافي المصري ‏والعربي. ‏

وتترأس ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، والتي تضم مخرجين ونقادًا مرموقين مثل شيري عادل ‏وإنصاف أوهيبة (تونس) ويني ميلاخرينوديس (اليونان).‏



ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة ليلى علوي الفنية الممتدة، والتي جعلتها رمزًا للسينما المصرية، بينما يمثل سلماوي أحد أعمدة الأدب ‏الفرنكوفوني العربي.

يمكنك قراءة.. ليلى علوي تستقبل الصيف بجلسة تصوير مبهجة وفيلم جديد حفل الافتتاح يحتفي بكوكب الشرق أم كلثوم لم يغب اسم كوكب الشرق أم كلثوم عن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، حيث خصص المنظمون وصلةً موسيقيةً استثنائيةً بمناسبة ‏مرور 50 عامًا على رحيلها.‏

ويأتي هذا الاحتفاء تأكيدًا على دور أم كلثوم كـجسرٍ ثقافي بين مصر والعالم الفرنكوفوني، خاصةً بعد حفلاتها الأسطورية في باريس التي ‏جسّدت تفاعل الفن الشرقي مع الغربي. ‏

لم تكن الفقرة مجرد استعادة للذاكرة، بل رسالةٌ بأن إرث أم كلثوم ما زال يُلهم الأجيال، ويُذكّر بأن الفن العظيم لا تحده حدود الزمان أو ‏المكان.‏



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