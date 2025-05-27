شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، وهي الفنانة التي نشر اسمها فى الصحف عام 1940 كأول طفلة تشارك فى فيلم مصرى، وهو ما أثار ضجة كبيرة، وشنت إحدى المجلات ضجة وحملة ضخمة على المخرج، وطالبت الحكومة بحماية الطفلة الصغيرة من التمثيل لما فيه من إرهاق لصحتها.

فاتن حمامة عملت مع معظم رواد الإخراج في مصر، ومن أبرز أفلامها ليلة القبض على فاطمة عام 1984.

رصيد فاتن حمامة فى السينما يصل لأفلام عديدة وبصمات لا تنسى بداية من فيلم "يوم سعيد" عام 1940، فى حين آخرهم حمل اسم أرض الأحلام عام 1993.

على صعيد الدراما قدمت فاتن حمامة مسلسلات لا تقل نجاحاً عن السينما وأبرزها ضمير أبلة حكمت، وحتي وجه القمر والذى أنتج عام 2000.

تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الأول في عام 1947 لما تزوجت من المخرج عزالدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي (1947)

انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق عام 1954 وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف، وبعد الانفصال تزوجت من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام 2015.

قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف كانت الأبرز في حياتها وتعتبر أيقونة للحب والرومانسية، ولكن تسببت الشائعات في انفصالهما عن بعض، عمر الشريف كان دائما يقول إن "مفيش ست سكنت قلبه إلا سيدة الشاشة العربية".

وفى عام 1975 تزوجت فاتن من الطبيب الدكتور محمد عبد الوهاب، وحصلت سيدة الشاشة العربية على 13 جائزة ودكتوراة فخرية، كانت أبرزها الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013.. وجائزة نجمة القرن من قِبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000.