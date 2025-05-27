شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يشيد بصوت رضا البحراوي: مناسب جدًا لأغنية فيلم ريستارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسني في تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس تعاونه مع المطرب الشعبي رضا البحراوي في أغنية فيلمه الجديد "ريستارت"، مؤكدًا أنه يكن له احترامًا كبيرًا ويعتبره من أبرز الأصوات الشعبية على الساحة.

وقال تامر: "رضا البحراوي فنان شعبي كبير، وبحبه من زمان، وكنا بنتكلم من فترة علشان نعمل حاجة سوا، ولما جات أغنية فيلم (ريستارت) حسيت إن صوته مناسب جدًا ليها، والحمد لله ربنا وفقنا، لأنه شخص جميل وصاحب صوت مميز".

وكان النجم تامر حسني قد احتفل برفقة صناع فيلم ريستارت بمشاهدة العمل في نسخته الأخيرة قبل طرحه في دور عرض السينمات يوم 29 مايو الجارى، حيث حضر بجانب تامر حسني كل من، المخرجة سارة وفيق، الفنان أحمد عزيز، محمد ثروت، الكاتب محمود حمدان، المنتج حسام حسني.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.