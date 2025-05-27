شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة لسينما الفرنكوفونية يكرم ليلى علوى والكاتب محمد سلماوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية في دورته الخامسة، التى أقيمت اليوم على مسرح مكتبة مصر الجديدة، النجمة ليلى علوي، التي عبرت عن سعادتها بهذا التكريم وأكدت دعمها الكامل للمهرجان لأنه يستحق هذا الدعم، كما كرم المهرجان كذلك الكاتب الكبير محمد سلماوي.

وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي أقيم مساء اليوم بمسرح مكتبة مصر الجديدة، حيث حضرت النجمة ليلى علوي، والنجمة إلهام شاهين، والفنانة شيري عادل، والفنان تامر فرج، والمخرج أمير رمسيس، والمخرج أشرف فايق، والمخرج عادل عوض، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم النجمة ليلى علوي والأديب الكبير محمد سلماوي، تقديرًا لمسيرتهما الفنية والأدبية الطويلة، وتأثيرهما العميق في المشهد الثقافي والسينمائي المصري والفرنكوفوني.

كما ترأست ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، بمشاركة نخبة من المبدعين العرب والدوليين.

وتضم لجان التحكيم في المهرجان شخصيات بارزة مثل المخرج عادل عوض، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الممثلة شيري عادل، والسيناريست عمرو سمير عاطف، إلى جانب شخصيات دولية مثل الناقدة التونسية إنصاف أوهيبة والمؤرخ اليوناني يني ميلاخرينوديس.

وتتضمن مسابقات المهرجان أيضًا:

الأفلام القصيرة برئاسة أمير رمسيس.

أفلام 3,2,1 سينما برئاسة نيفين شلبي.

مسابقة الجيل زد برئاسة طارق الإبياري.

مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي، وهي الفئة المستحدثة هذا العام، برئاسة المنتج عمرو قورة.

ويحتفي المهرجان أيضًا بالذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال فقرة خاصة في حفل الافتتاح، إلى جانب برنامج مخصص للسينما الفلسطينية بعنوان "قصص سينمائية من أرض الملاحم"، وعروض لأفلام تهتم بنشر التوعية الطبية.

تقام العروض في كل من مكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافي اليوناني، وتشمل باقة متنوعة من الأفلام الروائية، الوثائقية، القصيرة، أفلام التحريك، وأخرى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشات وندوات ثقافية بحضور صناع الأفلام والجمهور.