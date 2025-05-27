شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تنظر إلغاء تصريح عمل آية سماحة عقب إساءتها لـ مشيرة إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي العديد من الشكاوى ضد الفنانة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.

وقال الدكتور أشرف زكي في بيان صحفي له اليوم إن نقابة المهن التمثيلية تنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة غدًا خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على تلقي النقابة عدة شكاوى ضد سماحة لتجاوزها في الحديث عن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام.

وأكد أشرف زكي أنه لن يسمح بتطاول زميل على آخر وتجاوزه خاصة مع كِبار نجوم الفن.

وكان اسم الفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات مثيرة أدلت بها في أحد البرامج التليفزيونية، تحدثت خلالها عن معاناتها مع تحويل الدور الأرضي من العقار الذي تسكن فيه بحي مصر الجديدة إلى ما وصفته بـ"مستشفى للكلاب".

وأكدت مشيرة أنها تقيم في نفس العقار منذ أكثر من 42 عامًا، وأن سكان العمارة فوجئوا منذ فترة بقيام أحد الأشخاص بتأجير الدور الأرضي وتحويله إلى عيادة بيطرية، رغم أن العقار مخصص للسكن فقط، وليس لأي أغراض تجارية.

وأضافت: "الكلاب اللي في المكان حجمها غير طبيعي، الكلب قد البقرة الصغيرة"، موضحة أنها حاولت التواصل مع الجهات المعنية، من رئاسة مجلس الوزراء إلى محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، ولكن لم تجد استجابة حتى الآن.

وتابعت: "إحنا في زمن الانضباط، ومينفعش حد يطغى على حقوق غيره".

وهاجمت الفنانة آية سماحة تصرف مشيرة إسماعيل، معتبرة أن العيادة مرخصة، وأن إغلاقها بهذا الشكل يعرض حياة الحيوانات للخطر، وكتبت على حسابها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟!.

وأضافت آية سماحة في منشورها: "اللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم «مشيرة» متزعلش مش هى دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟، ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟".