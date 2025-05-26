"Michael".. السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون يبصر النور قريباً و هذا سبب تأجيله

ميرنا وليد - بيروت - يعود فيلم "Michael"، السيرة الذاتية للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، من إخراج أنطوان فوكوا وبطولة جعفر جاكسون، إلى الإنتاج بعد 22 يومًا إضافيًا من التصوير.



وقد أثار تمديد التصوير تكهنات بأن شركة ليونزجيت قد تُقسّم الفيلم إلى جزأين، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

يُشاع أن الجزء الأول سينتهي بانسحاب جاكسون من فرقة جاكسون 5 بعد إصدار فيلم "Off the Wall".

تأجل عرض الفيلم، الذي تبلغ مدته حاليًا أكثر من 3,5 ساعات، عن موعده المقرر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مع توقع موعد جديد قريبًا، ربما في عام 2026 للجزء الأول.

لدى ليونزجيت تاريخ في تقسيم الأفلام الرئيسية إلى إصدارات متعددة، وقد ساهمت المشاكل العالقة في الفصل الثالث الأصلي من الفيلم، والذي يتضمن تصويرًا مقيدًا قانونيًا لشخصية مُدّعية، في الحاجة إلى إعادة التصوير.