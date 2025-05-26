ريتا حايك تستمتع بأوقات صيفية رائعة بملابس السباحة

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ميرنا وليد - بيروت - اطلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك على متابعيها بمجموعة صور شاركتها عبر حسابه الخاص مع متابعيها، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها باوقات صيفية رائعة تحت اشعة الشمس، مرتدياً مايوه خلال تواجدها في بركة السباحة.
و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها من داخل الصالة الرياضية.
وظهرت ريتا في الفيديون وهي تستعرض لياقتها البدنية، وتقوم بتمارين رفع الأثقال في النادي الرياضي.
كما ظهرت ريتا وهي تتحدثت ريتا مع مدربها قبل البدء بالتمارين، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "صباح الخير صباح النور".
وحصد الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين أشادوا بنشاطها ولياقتها البدنية، وحرصوا على تشجيعها على الاستمرار بهذا النشاط.
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