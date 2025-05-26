تامر حسني بأقوى أفلام العيد.. “ريستارت” ينطلق باحتفالية كبيرة في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم المصري تامر حسني بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “ريستارت” في مصر، في أمسية مميزة أُقيمت في مسرح مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين وشخصيات من الوسط الصحافي، وسط أجواء حماسية عكست حجم الترقب لهذا العمل السينمائي المنتظر.

ونشر تامر حسني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من أجواء الاحتفالية، وعلّق قائلاً: “الحمدلله مبسوط أوي بردود أفعال الناس أمس في افتتاح ريستارت في مصر بمسرح مدينة الإنتاج الإعلامي”، مضيفًا في منشور آخر: “إن شاء الله غداً يوم ٢٧ افتتاح فيلم ريستارت في المملكة العربية السعودية بحضور أسرة الفيلم في سينما ڤوكس روشان الرياض الساعة ٧ مساءً. موعد إصدار الفيلم الرسمي يوم ٢٩ القادم، يارب الفيلم يعجبكم”.

قصة وأحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم “ريستارت” في إطار اجتماعي كوميدي يعكس التأثير الكبير الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية في العصر الحديث. ويجسّد تامر حسني دور شاب يستعد للزواج من فتاة تؤدي دورها النجمة هنا الزاهد، حيث يقرر الثنائي الدخول إلى عالم الإنترنت سعياً لتحقيق دخل مادي، ما يدفعهما للاستعانة بمدير أعمال متمرّس، يؤدي دوره الفنان باسم سمرة، لتبدأ بعدها سلسلة من المفارقات الكوميدية التي تُضيء على تناقضات هذا العالم الرقمي وتعقيداته.

وتؤدي هنا الزاهد في الفيلم شخصية “بلوجر”، وتُجسّد من خلالها نمط الحياة العصري المرتبط بالشهرة والتفاعل الرقمي، فيما يلعب باسم سمرة دورًا محورياً في تحريك الأحداث. كما يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم منهم: عصام السقا، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

موعد الطرح والصالات

من المقرر أن يُطرح “ريستارت” بشكل رسمي في دور العرض في مصر والدول العربية بدءًا من 29 مايو الجاري، على أن يتم عرضه لاحقاً في الولايات المتحدة، في خطوة تُعزز من الحضور الدولي لتامر حسني وأفلامه، لا سيّما في موسم الأعياد السينمائية، حيث اعتاد الجمهور على ظهور نجمهم المفضل بأعمال تحمل الطابع العائلي والكوميدي، وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة في صالات العرض.

وبذلك، يواصل تامر حسني نجاحاته على المستوى الفني والسينمائي، ويؤكد من خلال “ريستارت” مكانته كأحد أبرز صنّاع المحتوى الترفيهي في العالم العربي.