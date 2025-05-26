نجل الموسيقار مجدى الحسينى يدعمه خلال حفل افتتاح مهرجان السينما الفرانكوفونية

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حرص الفنان حسام مجدي الحسيني على دعم والده الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، والذي شارك في وصلة موسيقية لأغاني أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، والذي أقيم اليوم بمسرح مكتبة مصر الجديدة.

وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي أقيم مساء اليوم بمسرح مكتبة مصر الجديدة، حيث حضرت النجمة ليلى علوي، والنجمة إلهام شاهين، والفنانة شيري عادل، والفنان تامر فرج، والمخرج أمير رمسيس، والمخرج أشرف فايق، والمخرج عادل عوض، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم النجمة ليلى علوي والأديب الكبير محمد سلماوي، تقديرًا لمسيرتهما الفنية والأدبية الطويلة، وتأثيرهما العميق في المشهد الثقافي والسينمائي المصري والفرنكوفوني.

كما ترأست ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، بمشاركة نخبة من المبدعين العرب والدوليين.

وتضم لجان التحكيم في المهرجان شخصيات بارزة، مثل المخرج عادل عوض، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الممثلة شيري عادل، والسيناريست عمرو سمير عاطف، إلى جانب شخصيات دولية مثل الناقدة التونسية إنصاف أوهيبة والمؤرخ اليوناني يني ميلاخرينوديس.

وتتضمن مسابقات المهرجان أيضًا:

الأفلام القصيرة برئاسة أمير رمسيس.

أفلام 3,2,1 سينما برئاسة نيفين شلبي.

مسابقة الجيل زد برئاسة طارق الإبياري.



مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي، وهي الفئة المستحدثة هذا العام، برئاسة المنتج عمرو قورة.

ويحتفي المهرجان أيضًا بالذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال فقرة خاصة في حفل الافتتاح، إلى جانب برنامج مخصص للسينما الفلسطينية بعنوان "قصص سينمائية من أرض الملاحم"، وعروض لأفلام تهتم بنشر التوعية الطبية.

تقام العروض في كل من مكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافي اليوناني، وتشمل باقة متنوعة من الأفلام الروائية، الوثائقية، القصيرة، أفلام التحريك، وأخرى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشات وندوات ثقافية بحضور صناع الأفلام والجمهور .



نجل الموسيقار مجدي الحسيني يدعمه خلال حفل افتتاح مهرجان السينما الفرانكوفونية



نجل الموسيقار مجدي الحسيني