شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان السينما الفرانكوفونية: مصر قادرة على استيعاب كل الثقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية، الذي أقيم اليوم على مسرح مكتبة مصر الجديدة، أعرب رئيس المهرجان ياسر محب عن سعادته بتحقيق حلم استمر خمس سنوات، قائلاً: "منذ خمس سنوات ونحن نحلم بإقامة مهرجان للسينما الفرانكوفونية، فمصر دولة قادرة على استيعاب كل الثقافات. ورغم الصعوبات التي واجهتنا، فإننا اليوم سعداء بافتتاح الدورة الخامسة".

وأضاف: “هذا العام، نحتفي بالعديد من المناسبات والتواريخ المهمة، كما نقدم أفكارًا جديدة في هذه الدورة، التي تتضمن عددًا كبيرًا من الأفلام المميزة".

وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي أقيم مساء اليوم بمسرح مكتبة مصر الجديدة، حيث حضرت النجمة ليلى علوي، والنجمة إلهام شاهين، والفنانة شيري عادل، والفنان تامر فرج، والمخرج أمير رمسيس، والمخرج أشرف فايق، والمخرج عادل عوض، ولفيف من الفنانين والإعلامين.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم النجمة ليلى علوي والأديب الكبير محمد سلماوي، تقديرًا لمسيرتهما الفنية والأدبية الطويلة، وتأثيرهما العميق في المشهد الثقافي والسينمائي المصري والفرنكوفوني. كما ترأس ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، بمشاركة نخبة من المبدعين العرب والدوليين.

وتضم لجان التحكيم في المهرجان شخصيات بارزة مثل المخرج عادل عوض، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الممثلة شيري عادل، والسيناريست عمرو سمير عاطف، إلى جانب شخصيات دولية مثل الناقدة التونسية إنصاف أوهيبة والمؤرخ اليوناني يني ميلاخرينوديس.



الفنانة ليلى علوى



الفنانة ليلى علوي



إلهام شاهين



إلهام شاهين



تامر فرج



جانب من الحضور



حسام الحسيني



شيري عادل وأمير رمسيس



عادل عوض



ليلى علوي وسلماوي



ليلى علوي وشيري عادل



محمد سلماوي



ياسر محب

وتتضمن مسابقات المهرجان أيضًا:

الأفلام القصيرة برئاسة أمير رمسيس.

أفلام 3,2,1 سينما برئاسة نيفين شلبي.

مسابقة الجيل زد برئاسة طارق الإبياري.

مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي، وهي الفئة المستحدثة هذا العام، برئاسة المنتج عمرو قورة.

ويحتفي المهرجان أيضًا بالذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال فقرة خاصة في حفل الافتتاح، إلى جانب برنامج مخصص للسينما الفلسطينية بعنوان "قصص سينمائية من أرض الملاحم"، وعروض لأفلام تهتم بنشر التوعية الطبية.

تقام العروض في كل من مكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافي اليوناني، وتشمل باقة متنوعة من الأفلام الروائية، الوثائقية، القصيرة، أفلام التحريك، وأخرى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشات وندوات ثقافية بحضور صناع الأفلام والجمهور.