شكرا لقرائتكم خبر عن سر الجعران الفرعوني في فيلم fountain of youth المصور بمصر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منصة Apple TV+ عرض فيلم "Fountain of Youth"، من إخراج المخرج العالمي جاي ريتشي، وهو العمل الذي تم تصوير بعض مشاهده في مصر، تحديدًا أمام أهرامات الجيزة.

الفيلم من بطولة جون كراسينسكي، ناتالي بورتمان، عيسى جونزاليس، ودومنال جليسون، ومن إنتاج شركة Skydance ويقدم مزيجا مشوقا من المغامرة والتشويق في إطار البحث عن السر الأعظم: الخلود.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين متباعدين، يجسّد دوريهما جون كراسينسكي وناتالي بورتمان، يقرران التعاون في تنفيذ عملية سرقة عالمية تهدف لاكتشاف الينبوع الأسطوري للشباب ومن خلال معرفتهما العميقة بالتاريخ، ينطلقان في مغامرة ملحمية تمتد عبر قارات متعددة، مليئة بالألغاز الغامضة والمطاردات المثيرة، في رحلة قد تغير مجرى حياتهما إلى الأبد.. وربما تمنحهما الخلود.

ويلعب الجعران الفرعوني دور مهم في أحداث المسلسل حيث يعتبر هو المفتاح لفتح العديد من الأسرار، وفتح من خلال تمثال الجعران أبطال الفيلم بوابة الدخول، لينبوع الحياة اسفل الهرم.