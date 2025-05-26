شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ليلى علوى وإلهام شاهين وأمير رمسيس فى افتتاح مهرجان السينما الفرنكوفونية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل إفتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي أقيم مساء اليوم بمسرح مكتبة مصر الجديدة، حيث حضرت النجمة ليلى علوي، والنجمة إلهام شاهين، والمخرج أمير رمسيس، والمخرج أشرف فايق، والمخرج عادل عوض، ولفيف من الفنانين والإعلامين.



ويشارك في حفل الافتتاح عدد من السفراء والوفود الدبلوماسية، من بينهم السفير اليوناني بالقاهرة، والسفير أحمد خفاجي ممثلًا لوزارة الخارجية المصرية، إلى جانب ممثلين عن السفارة الفلسطينية وسفارات أخرى للدول الفرنكوفونية، بالإضافة إلى وفود رسمية من عدة وزارات مصرية.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم النجمة ليلى علوي والأديب الكبير محمد سلماوي، تقديرًا لمسيرتهما الفنية والأدبية الطويلة، وتأثيرهما العميق في المشهد الثقافي والسينمائي المصري والفرنكوفوني. كما ترأس ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، بمشاركة نخبة من المبدعين العرب والدوليين.



وتضم لجان التحكيم في المهرجان شخصيات بارزة مثل المخرج عادل عوض، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الممثلة شيري عادل، والسيناريست عمرو سمير عاطف، إلى جانب شخصيات دولية مثل الناقدة التونسية إنصاف أوهيبة والمؤرخ اليوناني يني ميلاخرينوديس.

بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجيل زد - Generation Z والتى تضم أفلام شباب السينمائيين والدارسين من مصر ومختلف الدول الفرنكوفونية كل من الفنان المصرى الشاب طارق الإبيارى، والمخرجة والمنتج الفني إيمان عبد المنعم من مصر، والدكتورة مايا البيضا من لبنان.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة 1-2-3 سينما والتى تضم الأفلام التى تتجاوز مدتها أقل من ٤ دقائق من الدول الفرنكوفونية، المخرجة نيڤين شلبى بعضوية المخرج احمد عبد العليم

وتتضمن مسابقات المهرجان أيضًا:

الأفلام القصيرة برئاسة أمير رمسيس.

أفلام 3,2,1 سينما برئاسة نيفين شلبي.

مسابقة الجيل زد برئاسة طارق الإبياري.



مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي، وهي الفئة المستحدثة هذا العام، برئاسة المنتج عمرو قورة.



ويحتفي المهرجان أيضًا بالذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال فقرة خاصة في حفل الافتتاح، إلى جانب برنامج مخصص للسينما الفلسطينية بعنوان "قصص سينمائية من أرض الملاحم"، وعروض لأفلام تهتم بنشر التوعية الطبية.



تقام العروض في كل من مكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافي اليوناني، وتشمل باقة متنوعة من الأفلام الروائية، الوثائقية، القصيرة، أفلام التحريك، وأخرى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشات وندوات ثقافية بحضور صناع الأفلام والجمهور.



الفنانة ليلى علوى



الفنانة ليلى علوي



المخرجة والمنتج الفني إيمان عبد المنعم



إلهام شاهين (2)



إلهام شاهين



تامر فرج



جانب من الحضور



حسام الحسيني



شيري عادل وأمير رمسيس



عادل عوض



ليلى علوي وسلماوي



ليلى علوي وشيري عادل



محمد سلماوي