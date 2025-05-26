شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم كندة علوش بعد نجاحها في مسلسل "إخواتي".. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرم ”الخليج 365” النجمة كندة علوش بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا بشخصية "ناهد"، التي قدمتها خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2025، وذلك بحضور زملاء قسم الفن، ومنحها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 درع التكريم.

وتحدثت كندة علوش خلال الندوة عن كواليس مسلسل "إخواتي" وتعاونها مع أبطال العمل، كما تحدثت عن تكريمها الأخير في مهرجان أسوان لافلام المرأة وحبها لمدينة أسوان، كما تطرق الحديث عن أبرز الأعمال التي تحبها لزوجها النجم عمرو يوسف، وكواليس أخرى تنشر على صفحة تليفزيون الخليج 365.

وتألقت كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك النجمة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول لكندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "واحد صحيح" و"هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس" و"الاجتياح" و"ولادة من الخاصرة" و"أهل كايرو" و"دلع بنات" و"عد تنازلي" و"نيران صديقة" و"العهد" و"أفراح القبة" و"ضي القمر" و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".

وشاركت كندة في عضوية لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أكثر من دورة، ومهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان تروب فيست أرابيا، ومهرجان الأقصر الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، ومهرجان القاهرة للأفلام القصيرة.