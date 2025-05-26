سارة التونسية تعود إلى الدراما المصرية بعد غياب 5 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب دام خمس سنوات عن الساحة الدرامية المصرية، تعود الممثلة التونسية سارة التونسي إلى الواجهة من خلال مشاركتها في مسلسل "مملكة الحرير"، الذي ينتمي إلى الأعمال الدرامية ذات الطابع الخيالي والمغامرة، ويحمل توقيع المخرج والمؤلف بيتر ميمي.



تجسّد سارة في العمل شخصية "ريحانة"، وهي امرأة تدخل في صراعات عنيفة داخل مملكة متخيلة بهدف الوصول إلى العرش، في حبكة تتقاطع فيها المصالح والخيانة والطموح. ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب سارة التونسي كل من كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، ووليد فواز.

يُذكر أن آخر ظهور لسارة التونسي في الدراما المصرية كان من خلال مسلسل "بـ100 وش" عام 2020، إلى جانب نيللي كريم وآسر ياسين، وهو العمل الذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لتعود اليوم عبر "مملكة الحرير"، في خطوة قد تعيد رسم ملامح حضورها عربياً.