"Mission: Impossible" إلى النهاية.. توم كروز تقاضى أجراً خيالياً عن دوره في السلسلة

ميرنا وليد - بيروت - بعد 29 عامًا، انتهت سلسلة أفلام "Mission: Impossible"، و أفادت التقارير أن توم كروز حقق 525 مليون دولار من إيرادات الأفلام الثمانية.



بلغ إجمالي إيرادات السلسلة 4.29 مليار دولار في شباك التذاكر حتى اليوم.

انتهت حقبة "Mission: Impossible" رسميًا إلى حد ما،حتى وإن انتهى الأمر بفتح الباب أمام أجزاء أخرى، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحركة والفوضى والمشاهد الخطرة المميزة.

حوّل توم كروز هذه السلسلة إلى قوة ثقافية شكّلت سينما الحركة الحديثة.

إنها نهاية حقبة، ولكنها أيضًا إرثٌ لواحدة من أكثر فترات هوليوود ثباتًا، سواءً على الشاشة أو في شباك التذاكر.

سلسلة أفلام بمليار دولار، ودورٌ شكّل مسيرةً مهنيةً مميزة، وواحدة من أنجح أفلام الحركة التي شهدتها هوليوود على الإطلاق.