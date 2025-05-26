حسام داغر في لوس أنجلوس لحضور العرض الأول لفيلم "40 يوم"

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل المصري حسام داغر ضيفًا على مدينة لوس أنجلوس، حيث يستعد لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد "40 يوم"، يوم الجمعة القادم، في مناسبة تجمع نخبة من الشخصيات العامة والدبلوماسيين وأفراد الجالية المصرية، إلى جانب الممثل سامي الشيخ.



الفيلم، المستوحى من قصص واقعية، يسرد رحلة محفوفة بالمخاطر لمهاجرين يحاولون عبور الحدود الأميركية عن طريق المكسيك، في بحث يائس عن حياة جديدة، تبدأ من كولومبيا وتنتهي في ولاية كاليفورنيا، مرورًا بأدغال نيكاراغوا وصحارى المكسيك.

يروي "40 يوم" قصة رجل مصري وزوجته الحامل، يقودان مغامرة مليئة بالخوف والعزيمة، أملاً في مستقبل أفضل لطفلهما القادم. خلال الرحلة، يتقاطع مصيرهما مع مهاجرين من خلفيات متعددة، تتقاطع همومهم وتتشابك مصائرهم في درب عنوانه: "كل شيء من أجل البقاء".

يشارك في العمل مجموعة كبيرة من الممثلين من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والهند وأرمينيا وأفريقيا، ويُعرض الفيلم بلغات مختلفة مع ترجمة إنجليزية، ليعكس التنوع الثقافي والإنساني لموضوعه.