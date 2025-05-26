سقوط سقف سينما على المشاهدين خلال فيلم Final Destination في الأرجنتين

ميرنا وليد - بيروت - تحوّلت تجربة مشاهدة فيلم Final Destination: Bloodlines في مدينة لا بلاتا الأرجنتينية إلى كابوس حقيقي، بعدما انهار جزء من سقف إحدى دور السينما فوق رؤوس الحضور، خلال عرض الساعة التاسعة مساءً للفيلم الذي ينتمي إلى سلسلة الرعب الشهيرة، وكانت فياما فيلافيردي (29 عامًا) تحضر الفيلم برفقة ابنتها وصديقة، عندما دوى صوت مفاجئ ظنّه الجمهور في البداية جزءًا من مؤثرات الفيلم.

لكنّ الأمر سرعان ما تحوّل إلى ذعر حقيقي، حين سقطت قطعة ضخمة من السقف وأصابت فيلافيردي في كتفها وظهرها وركبتها، وفي تصريح لصحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية، قالت فيلافيردي: "في البداية اعتقدنا أن الصوت جزء من الفيلم، لكن فجأة شعرت بكتلة ضخمة تسقط عليّ. لحسن الحظ أنني كنت منحنية قليلاً، وإلا لكانت أصابت رأسي مباشرة"، وقد نُقلت فيلافيردي إلى المستشفى، حيث تبيّن أنها تعرّضت لكدمات متفرقة، وطُلب منها إجراء أشعة إضافية لاحقًا لتقييم حالتها. وأكدت أنها تغيب عن عملها حاليًا وتخضع لعلاج طبي، كما تخطط لرفع دعوى قضائية ضد السينما، وأضافت بأسى: "لم أذهب إلى السينما منذ سنوات، وكانت هذه المناسبة عيد ميلادي… وانتهت بهذا الشكل المخيف".

الفيلم الذي بدأ عرضه في 16 أيار ، هو الجزء الأحدث من سلسلة Final Destination، وتدور أحداثه حول طالبة جامعية ترث "حدسًا مميتًا" من جدّتها، يمنحها القدرة على التنبؤ بحوادث قاتلة قبل وقوعها وهو ما بدا وكأنه تحقّق، ولكن خارج الشاشة هذه المرة.