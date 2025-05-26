شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني: دخولنا بـ"تمناية" العرض الخاص لـ ريستارت تعبير عن البساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسني عن كواليس طريفة من عرض فيلمه الجديد "ريستارت"، حيث قال إنه قرر الدخول إلى العرض الخاص بسيارة "تمناية"، في لفتة عفوية ومليئة بالروح الخفيفة، مؤكدًا أن هذا النوع من التفاعل يعكس الطاقة الإيجابية بين فريق العمل.



تامر حسني فى عرض خاص فيلم ريستارت

وأوضح تامر خلال لـ"الخليج 365": "أنا بقالي فترة بدخل المسرح وأنا طاير من الفرحة، وفاكر أيام (عمر وسلمى) لما دخلنا بعربية ضخمة، بس المرة دي قلنا نخليها بسيطة ومرحة، وندخل بـ"تمناية"!



تامر حسني فى عرض خاص فيلم ريستارت

وأضاف: "الناس كانت فاكرة إني نازل من طيارة، بس الحقيقة إننا حبينا ندخل بطريقة بتعبر عن الروح الجميلة اللي كانت بينا كأبطال فيلم ريستارت، واللي اشتغلنا فيه بروح المحبة والتعاون".



تامر حسني فى عرض خاص فيلم ريستارت

وأشار حسني إلى أن هذه الروح سبق أن ظهرت في أعمال أخرى مثل "البدلة" مع الفنان أكرم حسني، موضحًا أن الجمهور يلتقط هذه الأجواء وينعكس ذلك على الشاشة.



تامر حسني فى عرض خاص فيلم ريستارت

ووصل النجم تامر حسنى وأبطال فيلم ريستارت، العرض الخاص بميكروباص صغير "تمناية"، والنجوم هم بجانب تامر باسم سمرة و محمد ثروت وعصام السقا.

وحضر كل من النجوم إلهام شاهين وأحمد سعد وعمر الشناوى وإسلام جمال وزوجته وكزبرة ورانيا ونورهان منصور وأمير طعيمة وحميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر.

وكان النجم تامر حسني قد احتفل برفقة صناع فيلم ريستارت بمشاهدة العمل في نسخته الأخيرة قبل طرحه في دور عرض السينمات يوم 29 مايو الجارى.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.