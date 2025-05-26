شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد سامي العدل يحتفل بخطوبته في أجواء عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج خالد سامي العدل نجل الراحل سامي العدل بخطوبته على الآنسة هنا الألفي، في أجواء أسرية هادئة جمعت أفراد الأسرتين داخل منزل العروس بمنطقة التجمع الخامس.

حضر المناسبة عدد من أفراد عائلة العدل، من بينهم المنتج جمال العدل، والكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والدكتور محمد العدل، والأخ الأكبر رمزي العدل، إلى جانب الكاتبة الصحفية ماجدة نور الدين، والدة العريس، والدكتورة داليا صالح، زوجة المنتج جمال العدل.

العروس هنا الألفي درست الإعلام، وتبدأ بهذه الخطوة مرحلة جديدة في حياتها، وسط أجواء من الدعم والمباركة من الأسرتين.

عبر العريس خالد سامي العدل عن سعادته بإتمام هذه الخطوة، مؤكدا أنها تمثل بداية لمسار شخصي أكثر استقرارا، إلى جانب مشاريعه المهنية في مجال الإخراج، كما أعرب عن تمنيه لو كان والده الفنان الراحل سامي العدل، حاضرا معه في هذه اللحظة، قائلاً: "كنت أتمنى أن يكون والدي بجانبي في هذا اليوم، لكني أشعر بروحه معنا، وأفتخر أنني أحمل اسمه وأسير على خطاه."



خالد سامي العدل وهنا الألفي



خالد سامي العدل وهنا الألفي