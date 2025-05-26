شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فايزة كمال بين الدراما والسينما والمصري في ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ 26 من شهر مايو مع ذكرى رحيل الفنانة القديرة فايزة كمال ذات الوجه الملائكي التي رحلت عن عالمنا قبل 11 عامًا وبالتحديد في عام 2014 خلفت فيها حزنًا كبيرًا على قلوب محبيها بعدما توفيت عقب أزمة صحية شديدة ألمت بها.

فايزة كمال تألقت خلال مسيرة فنية امتلأت بأعمال ما بين السينما والدراما إلا أن أبرزها كان دورها في مسلسل "المال والبنون" بشخصية محبوبة أحمد عبد العزيز، وخلال السطور التالية نستعرض عدة معلومات عن الفنانة الراحلة.

ولدت الفنانة فايزة كمال في الـ31 ديسمبر من عام 1960 وليس كما يشاع أنها مولودة فى شهر سبتمبر.

برزت الفنانة فايزة كمال فى أكثر من دور صغير ببدايتها قبل أن يتم ترشيحها من قبل الفنان الكبير سعد أردش للمشاركة في مسلسل بعنوان "العدل والتفاح" أمام الفنانة مديحة كامل.

فايزة كمال فى السينما

تألقت عبر شاشة السينما خلال 20 فيلما، منها "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش"، "بنت حارتنا".

أعمال فايزة كمال فى الدراما

أيضاً تألقت في الدراما وشاركت في مسلسلات كبيرة مثل "الطاحونة"، "المال والبنون"، "لا إله إلا الله" و"رأفت الهجان".

فايزة كمال على خشبة المسرح

وعلى خشبة المسرح، أبرز اعمالها كان مع الثنائى صلاح السعدني والمطرب محمد منير، من خلال العرض المسرحى "الملك هو الملك".

زوجها هو المخرج المسرحي الشهير مراد منير، وقد فضلت الرحيل فى هدوء بعدما علمت باصابتها بمرض السرطان فى المراحل الأخيرة، وانزوت عن الجميع إلا عائلتها.