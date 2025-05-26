شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط سقف سينما على مشاهدي فيلم Final Destination: Bloodlines والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاش مُحبو فيلم Final Destination: Bloodlines في الأرجنتين تجربة تفاعلية غير متوقعة، حيث انهار جزء من سقف المسرح أثناء مشاهدتهم لفيلم الرعب، وذلك بعدما طرح الجزء الأخير من السلسلة يوم 16 مايو الجارى، وهو من بطولة كايتلين سانتا جوانا في أول دور رئيسي لها كطالبة جامعية ترث حدس جدتها المميت.

في عرض الساعة التاسعة مساء لـ فيلم Final Destination: Bloodlines بـ سينما أوتشو في لا بلاتا، عاصمة مقاطعة بوينس آيرس، أصيبت فياما فيلافيردي (29 عامًا)، التي كانت في المسرح مع ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا وصديقة، بالحطام بعد سقوط جزء من السقف.

قالت فيلافردي لصحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية، وفقًا لترجمة من الإسبانية: "كان هناك ضجيج عالٍ جدًا، في البداية، ظننا أنه جزء من الفيلم، ولكن بعد ذلك سقطت قطعة ضخمة عليّ".

أصاب الحطام كتف فيلافردي وظهرها وركبتها وكاحلها، وتجنب رأسها بصعوبة لأنها كانت "تنحني قليلاً فوق مسند الذراع".

في المستشفى، اكتشفت فيلافردي أنها أصيبت بكدمات جراء الضربة، وطُلب منها العودة بعد بضعة أيام لإجراء أشعة سينية أخرى على ظهرها.

وقالت فيلافردي إنها اضطرت للتغيب عن العمل لعدة أيام بسبب إصاباتها، مضيفةً أنها تخطط لتقديم شكوى ضد دار السينما.

وقالت: "أخضع لعلاج وأتناول أدوية، وأجد صعوبة في التواجد في الأماكن المزدحمة، خاصة أننى لم أذهب إلى السينما منذ سنوات. ذهبتُ لأنه كان عيد ميلادي، وانظروا ماذا حدث لي".

تدور أحداث أفلام Final Destination حول مجموعة من الأصدقاء الذين ينجحون في النجاة من موت مُريع بفضل حدس، ثم يدخلون في سباق مع الموت ليكتشفوا أنهم لا يستطيعون الفرار من مصيرهم المحتوم.