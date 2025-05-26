شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم السيناريست سيد فؤاد في "يوم أفريقيا" بمنتدى منحة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة تقديرية لدوره الثقافي والفني في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، كرّم منتدى منحة ناصر للقيادة السياسية الدولية السيناريست والكاتب سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك خلال الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" الذي نُظّم في ختام الدورة الحالية من المنتدى.

ويُدير المنتدى الباحث والمستشار في العلاقات الأفريقية حسن الغزالي، مؤسس برنامج منحة ناصر وأحد أبرز المدافعين عن دور الشباب في رسم سياسات القارة.

وأعرب سيد فؤاد عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشيرًا إلى قيمته الخاصة لأنه جاء إلى جوار رموز كبيرة في التاريخ المصري المعاصر، مثل محمد فائق، وزير الإرشاد القومي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس الأسبق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكد فؤاد أن هذا التكريم هو تأكيد على تقدير الدولة للثقافة كقوة ناعمة مؤثرة في رسم سياسات التقارب والتعاون بين الشعوب.



السيناريست سيد فؤاد مع الفنان أحمد زاهر



تكريم السيناريست سيد فؤاد



وزير الشباب والرياضة يكرم سيد فؤاد

وأوضح أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لم يكن مجرد تظاهرة سينمائية، بل منصة استراتيجية للتواصل الثقافي والإنساني مع شعوب القارة، وجسرًا فعّالًا بين مصر وأفريقيا من خلال الفن والسياحة والحوار الإبداعي، وخصوصًا عبر فئة الشباب.

وتُعد منحة ناصر للقيادة الدولية واحدة من المبادرات النوعية لمنتدى ناصر الدولي، وتهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة من دول العالم النامي، ونقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية. ويضم المنتدى برامج متعددة مثل: برنامج حركة ناصر لدعم العلاقات الثنائية، برنامج تدريب الكوادر الطلابية في الترجمة والإعلام، وبوابة المقالات والآراء، التي تتيح مساحات للرأي والتعبير الفكري الحر للشباب.

وجاء تكريم سيد فؤاد في سياق اهتمام الدولة المصرية بالمبادرات الثقافية التي تُجسّد التوجه الأفريقي لمصر في عهدها الحديث، وتأكيدًا على أن السينما يمكن أن تكون بوابة دبلوماسية موازية، وصوتًا حيًا لصناعة علاقات جديدة على أساس من الاحترام والتعاون والفن.