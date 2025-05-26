بطريقتها الكوميدية ياسمين عبد العزيز تعلق على سر جمالها: بقيت سينجل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 04:23 مساءً - على هامش حضورها حفل توزيع "كأس إنرجي للدراما" بدورته التاسعة، الذي أُقيم مساء أمس الأحد الموافق 25 مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لتكريم أبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان 2025، كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز بطريقتها الكوميدية المعتادة سر جمالها وتألقها التي ظهرت بها في الآونة الأخيرة.

هذا هو سر تألق ياسمين عبد العزيز

سكرين شوت من تصريحات ياسمين عبد العزيز - الصورة من حساب شقيقها وائل على إنستغرام

تألقت النجمة ياسمين عبد العزيز وخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها، أثناء حضورها حفل توزيع "كأس إنرجي للدراما"، حيث أطلت بفستان أسود أنيق وقرط ماسي، وبدت أكثر حيوية وانطلاقًا، وقد نشر شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت فيه شقيقته خلال لقائها مع الصحفيين على السجادة الحمراء للحفل، وخلال اللقاء، وُجهسؤال عن سر تألقها وجمالها اللافت في الفترة الأخيرة، لترد بابتسامة خفيفة: "بلاش أقولكم على السر... ولا بلاش... السر إن أنا بقيت سنجل!".

هذه الإجابة العفوية تسببت في تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات من جمهورها ومحبيها، كما نشر وائل أيضًا صورة تجمع فريق عمل مسلسلها "وتقابل حبيب"، وعلّق عليها قائلاً: " حلوين ومظقطتين و وجوايز كسبانين".

https://www.instagram.com/p/DKGIa4bID4h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKGIa4bID4h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKGIa4bID4h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تكريم ياسمين عبدالعزيز وصناع "وتقابل حبيب" في حفل جوائز "كأس إنرجي للدراما"

وخلال الحفل تم تكريموصناع مسلسلها "وتقابل حبيب"، حيث نالت تكريمًا خاصًا وسط تصفيق حار من الحضور، كما كُرم النجم كريم فهمي بجائزة أفضل ممثل عن دوره، حيث نال الإشادة على تجسيده العميق والمعبر لشخصية البطولة.

كما نال المسلسل جائزة "أفضل مسلسل طويل" بالمناصفة مع مسلسل "إش إش"، في خطوة تُظهر التقدير لكلا العملين لما قدماه من محتوى مميز جذب الجمهور خلال الموسم، وكذلك جائزة "أفضل مخرج" للمخرج محمد الخبيري حيث أظهر قدرة واضحة على إدارة العمل بحرفية وإبداع.

كما تم تكريم المؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين بجائزة "أفضل سيناريو"، وكذلك تم تكريم الشاعرة منة القيعي والنجمة اللبنانية إليسا بجائزة "أفضل تتر مسلسل" جمع بين الصوت العاطفي والمضمون الدرامي. وأيضًا كُرمت الفنانة أنوشكا، والفنان خالد سليم الذي أهدى تكريمه لزوجته وبناته، كما تم تكريم الفنان صلاح عبدالله.

أطلعوا على هل تم تغيير نهاية مسلسل وتقابل حبيب بناءً على طلب الجمهور؟ مؤلف العمل يجيب

مسلسل "وتقابل حبيب"

حقق مسلسل "وتقابل حبيب" نسبة مشاهدات عالية بعد أن عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025؛ وتدور أحداثه حول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج بأخرى سراً وتدخل في صراعات مع عائلته.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

نجوم الفن في حفل توزيع "كأس إنرجي للدراما"

وقد حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والدراما منهم أمينة خليل، هبة مجدي، هدى المفتي، ريهام عبد الغفور، صلاح عبد الله، ياسمينا العبد، محمد شاهين، كريم الشناوي، أحمد السعدني، جيهان الشماشرجي، دياب، أحمد عصام السيد، انتصار، مصطفى غريب، بالإضافة إلى الطفل علي البيلي، يوسف حشيش، الشاعرة منة القيعي، محمد رضوان، محمد محمود، أنوشكا، أحمد عزمي، خالد سليم، عمرو محمود ياسين، طه دسوقي، أحمد مالك وشقيقه حسن مالك، مايان السيد، أحمد عبد الوهاب، وأشرف عبد الباقي.

ويُعد "كأس إنرجي للدراما" من أبرز الفعاليات الفنية السنوية التي تحتفي بالدراما التلفزيونية في مصر والعالم العربي، ويواصل في موسمه التاسع دعم المواهب وتكريم الأعمال التي تلامس قلوب الجمهور وتلقى تقدير النقاد.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

يمكنكم متابعة هذا هو سبب اختيار ياسمين عبد العزيز للفستان الاحمر في بوسترات مسلسلاتها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»