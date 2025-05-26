بصورة غريبة.. عمرو دياب يبيع العصير بملابس صعيدية

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة غريبة للفنان المصري عمرو دياب.



وظهر عمرو دياب في الصورة بطريقة لافتة، إذ ظهر بملامح صعيدية وهو يرتدي جلباباً صعيدياً، ويبيع عصير القصب.

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين لفتوا إلى طرافة هذا المشهد غير المألوف للفنان المصري، إذ أن هذه الصورة تم تصميمها عبر الذكاء الاصطناعي بطريقة لافتة.

وعلى الصعيد الفني، يضع عمرو دياب حالياً، اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، تمهيدًا لطرحه بعد عيد الأضحى المبارك، في خطوة ينتظرها الجمهور بشغف كبير.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الساحة الفنية، منهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد يحيى، عادل حقي وعزيز الشافعي، ويقدّم عمرو دياب في الألبوم، مجموعة من الأغاني المتنوعة بين الرومانسية والدرامية، بما يتماشى مع الذوق الموسيقي الواسع لمحبيه.

ومن المقرر أن يُطرح الألبوم تدريجيًا عبر المنصات الرقمية، التي اعتاد عمرو دياب التعاون معها في السنوات الأخيرة، ضمن استراتيجية طرح متجددة، تواكب أساليب الاستماع الحديثة.