بعد تصدر أزمة مسلم.. طليقته تدخل على خط الخلاف وتهدد بكشف المستور

ميرنا وليد - بيروت - دخلت طليقة الفنان المصري مسلم، خبيرة التجميل ميكا البغدادي، على خط الخلاف، بعد أن تصدرت أزمة مسلم وزوجته يارا تامر من جهة والبلوغر المصرية أروى قاسم من جهة ثانية، مواقع التواصل الاجتماعي.



وشاركت ميكا متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، رسالة هددت فيها بفضح الجميع إذا وجدت نفسها في خضم الأحداث.

وكتبت ميكا في رسالتها: "أنا بعيدة عن أي حاجة، بس لو حد قرب من حياتي أو حاول يجرني لمشاكل، ساعتها هفضح الكل، ومش هخلي حد يعرف يخرج من بيته".

وبدورها ردت يارا على طليقة مسلم بمنشور عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، دون أن تذكر أسماء، وقالت: "أي واحدة محدش بيبصلها وبتتكلم عني أو عن جوزي، أنا مش عاملالها اعتبار أصلاً، ومش هديها القيمة اللي بتدور عليها".

وأضافت في منشورها عن عبارة قاسية عن المقصودة بالرسالة قائلة: "بتحاول تتشاف بأي طريقة"، وأضافت: "مش هتنول اللي بتحلم بيه"، وأشار المعلقون من خلال تعليقاتهم أن المقصودة هي ميكا.