قصة حب تامر حسني ونيللي كريم تتصدر المشهد.. وهذه التفاصيل!

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية نيللي كريم الحضور في حفل الفنان تامر حسني الأخير، بصعودها على المسرح، وغنائها معه ديو لأغنية "يا بنت الإيه" بأسلوب الهيب هوب.

ولفت المشهد الانظار في الحفل إذ تفاعل الحاضرون بحماس وتصفيق شديد، بينما رحب تامر بنيللي على المسرح قائلا: "صقفة كبيرة أوى للنجمة نيللي كريم".

إلا أن رواد الانترنت تداولوا مقطع الفيديو للثنائي بشكل واسع، مشيرين وجود قصة حب بين الطرفين، ومتمنين أن تكون هذه الإشاعات حقيقية، إذ لفتوا إلى التناغم بينهما، مضيفين أنهما سيكونان ثنائي رائع. وكتبت إحدى المعلقات: "باين عليهم كبلز ومرتبطين عقد ما في بينهم كيميا عالية".

في المقابل علق آخرون أنهما مجرد أصدقاء وليس بالضرورة وجود علاقة بينهما، إنما تقاربهما هو عبارة عن صداقة قوية وتعاون فني، وجاء في إحدى التعليقات: "مو إذا تظهر وياه يعني بينهم علاقة".

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