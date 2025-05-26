كريم محمود عبد العزيز يكشف للمرة الأولى تفاصيل علاقته ببناته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال ظهوره في بودكاست “فضفضت أوي” الذي يقدّمه المخرج معتز التوني عبر منصة “يوتيوب”، تحدّث الفنان كريم محمود عبد العزيز للمرة الأولى عن علاقته ببناته الثلاث: كندة، وخديجة، وحبيبة، كاشفاً جانباً إنسانياً وعفوياً من حياته الشخصية، خصوصاً في تعامله معهن في الأماكن العامة.

وقال كريم: “بتعامل معاهم باللي جوايا، لو جوايا عيّل صغير هتبسط، همشي، أتنطط وألعب، حتى لو واحدة منهم قالتلي كفاية علشان أنا فنان، مش فارق معايا، لازم يشوفوني في الحالة دي علشان يفهموني”.

وأضاف ممازحاً: “بيزعقولي بس مش بقلّة أدب، بهزار”، في إشارة إلى الأجواء العفوية التي تسود علاقته مع بناته.

كما كشف كريم عن سرّ تسمية ابنته الصغرى “حبيبة”، قائلاً إن الاسم كان مقرراً لابنته الأولى “كندة”، وقد نال إعجاب والده الراحل، النجم الكبير محمود عبد العزيز، إلا أنهم اختاروه في النهاية لابنته الثالثة.

وأوضح كريم أن الاسم ارتبط بموقف طريف بينه وبين أصدقائه، قائلاً: “كنت بقلّد أستاذ عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية، لما كان بيقول لابنته حبيبة: ‘كل سنة وانتي طيبة يا بيبا’، فكان الموضوع هزار وإفيه، لكن دلوقتي الاسم خلاص بقى واقع وانتهى الإفيه”.

الحلقة حظيت بتفاعل واسع، إذ قدّم كريم خلالها صورة مرحة وصادقة عن الأبوة بعيداً عن الرسميات، مما لاقى إعجاب المتابعين الذين أثنوا على عفويته وصدقه.